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11:33, 8 декабря 2024Мир

Стало известно о возможной гибели Асада в авиакатастрофе

Reuters: с очень высокой вероятностью Асад погиб в авиакатастрофе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: SANA / Reuters

С очень высокой вероятностью бежавший президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе. Об этом от двух сирийских источников стало известно Reuters.

По словам собеседников, до сих пор остается загадкой причина, по которой самолет с Асадом пропал с радаров. «Он исчез с радаров. Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолет был сбит», — сказал один из собеседников.

Источники не стали рассказывать подробности о том, что могло произойти.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет с Асадом исчез с радаров.

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