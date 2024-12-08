Стало известно о возможной гибели Асада в авиакатастрофе

Reuters: с очень высокой вероятностью Асад погиб в авиакатастрофе

С очень высокой вероятностью бежавший президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе. Об этом от двух сирийских источников стало известно Reuters.

По словам собеседников, до сих пор остается загадкой причина, по которой самолет с Асадом пропал с радаров. «Он исчез с радаров. Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолет был сбит», — сказал один из собеседников.

Источники не стали рассказывать подробности о том, что могло произойти.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет с Асадом исчез с радаров.