Сирийская оппозиция заявила об отказе ряда стран принять Асада

НКОРС: после отказа нескольких стран в приеме Асад мог направиться в Африку

После отказа нескольких стран в приеме президент Сирии Башар Асад мог направиться в Африку. Об этом заявил член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что Асад якобы получил отказ на просьбу принять его в том числе от России и «еще нескольких стран». Аль-Абда предположил, что президент страны после этого мог отправиться «в какую-то из стран Африки». Он также отметил, что его возращение — в интересах сирийского народа, «который хочет, чтобы его судил сирийский суд».

Ранее неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии сообщили, что после захвата сирийской столицы Дамаска вооруженными боевиками Асад покинул страну в неизвестном направлении.

По данным сервиса Flightradar 24, самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на борту которого, предположительно, находился Асад, вскоре после вылета из Дамаска пропал с радаров. Координаты воздушного транспортного средства исчезли спустя 40 минут полета.

Наступление антиправительственных сил в Сирии началось в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, вооруженные формирования захватили город Хомс и вошли в Дамаск. Премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.