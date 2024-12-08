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14:34, 8 декабря 2024Мир

МИД России сделал заявление по ситуации в Сирии

МИД России: Москва озабочена ситуацией в Сирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Россия с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило Министерство иностранных дел (МИД) РФ. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

В заявлении МИД говорится, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну. Также, по данным министерства, глава республики дал указание осуществить передачу власти мирным путем. «Россия в этих переговорах не участвовала», — отметили дипломаты.

МИД России обратился к сторонам конфликта с призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. «В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции», — подчеркивается в посте.

Ранее стало известно о возможной подготовке к выводу российской авиации из Сирии. По некоторым данным, еще 7 декабря на авиабазе Хмеймим появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, что может быть как признаком их возврата в Россию, так и «предвестником чего-то более значимого».

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