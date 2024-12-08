Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 8 декабря 2024Мир

Появились сообщения о подготовке к выводу российской авиации из Сирии

«Военный осведомитель»: авиацию ВС РФ начали готовить к выходу из Сирии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pool New / Reuters

После свержения боевиками власти президента Сирии Башара Асада российскую авиацию могли начать готовить к выходу из Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Военный осведомитель.

По его данным, еще 7 декабря на авиабазе Хмеймим появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, что может быть как признаком их возврата в Россию, так и «предвестником чего-то более значимого».

Как стало известно телеграм-каналу Fighterbomber, подготовка к выводу личного состава началась 8 декабря. «Так как в нашем распоряжении остался только один аэродром, можно предположить, что вывод будет в Россию. Ну или в Африку», — утверждает он.

8 декабря премьер-министр Арабской Республики Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством.

7 декабря глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил сообщения о якобы выводе российских кораблей с базы в Сирии проведением учений в Средиземном море.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России сделал заявление по ситуации в Сирии

      В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине

      В сети вспомнили слова Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

      В Госдуме оценили перспективы сотрудничества с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Кремль оценил слова Трампа о соотношении потерь России и Украины

      Украинские каратистки отказались фотографироваться с россиянкой на международном турнире

      Раскрыто состояние военных баз России в Сирии

      В МИД России заявили о решении Асада сложить с себя полномочия

      На западе Дамаска прозвучали два мощных взрыва после налета Израиля

      Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше