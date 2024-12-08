Появились сообщения о подготовке к выводу российской авиации из Сирии

«Военный осведомитель»: авиацию ВС РФ начали готовить к выходу из Сирии

После свержения боевиками власти президента Сирии Башара Асада российскую авиацию могли начать готовить к выходу из Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Военный осведомитель.

По его данным, еще 7 декабря на авиабазе Хмеймим появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, что может быть как признаком их возврата в Россию, так и «предвестником чего-то более значимого».

Как стало известно телеграм-каналу Fighterbomber, подготовка к выводу личного состава началась 8 декабря. «Так как в нашем распоряжении остался только один аэродром, можно предположить, что вывод будет в Россию. Ну или в Африку», — утверждает он.

8 декабря премьер-министр Арабской Республики Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством.

7 декабря глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил сообщения о якобы выводе российских кораблей с базы в Сирии проведением учений в Средиземном море.