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17:17, 7 декабря 2024Мир

Вывод российских кораблей с базы в Сирии объяснили

Лавров объяснил вывод кораблей из Тартуса учениями в Средиземном море
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил сообщения о якобы выводе российских кораблей с базы в Сирии проведением учений в Средиземном море. Его слова цитирует ТАСС.

На Дохийском форуме дипломата попросили прокомментировать ситуацию вокруг российской базы в Тартусе: спутниковые снимки якобы показали, что корабли РФ ее покинули.

«В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое», — заявил Лавров.

Министр добавил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии. Он заверил, что Россия делает все возможное для победы над террористами, «даже если про них говорят, что они больше не террористы».

Ранее боевики повстанческих групп, включая исламисткую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) установили контроль над сирийским городом Дараа. Это уже четвертый населенный пункт, который правительственная армия потеряла за последнюю неделю.

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