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23:19, 4 февраля 2025Мир

США вышли из Совета ООН по правам человека

Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Sky News.

Утверждается, что США также покинут Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Вдобавок Трамп подписал указ об оказании США «максимального давления» на Иран.

До этого Трамп допустил, что может в будущем пересмотреть свое решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он напомнил, что США платили ВОЗ 500 миллионов долларов в год, в то время как Китай платил 39 миллионов.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Леонов заявил, что выход России из ВОЗ не обсуждается. «У меня возникает надежда, что чиновники организации очнутся и все-таки восстановят ту Всемирную организацию здравоохранения, которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья», — подчеркнул он.

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