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01:14, 26 января 2025Мир

Трамп допустил пересмотр решения о выходе США из ВОЗ

Трамп на выступлении в Неваде не исключил пересмотра решения о выходе США из ВОЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил, что может в будущем пересмотреть свое решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

Трамп напомнил, что США покинули ВОЗ, где платили 500 миллионов долларов в год, в то время как Китай платил 39 миллионов долларов в год. По его словам, руководство организации предлагало ему вернуть США в организацию при снижении объемов ежегодных выплат до 39 миллионов долларов в год. Однако Трамп отказал.

«Может быть, мы бы рассмотрели возможность того, чтобы снова делать это», — сказал Трамп во время выступления в Лас-Вегасе, штат Невада. Он добавил, что ВОЗ «нужно немного навести порядок».

Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Причиной такого решения администрация американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

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