Возможность выхода России из ВОЗ оценили

Депутат ГД Леонов: Выход России из ВОЗ не обсуждается

Выход России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не обсуждается. Возможность такого решения оценил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий также выразил надежду, что ВОЗ станет менее политизированной.

«Но, тем не менее, у меня возникает надежда, что после того, как Америка объявила о готовности выйти из ВОЗ, чиновники организации очнутся и всё-таки восстановят ту Всемирную организацию здравоохранения, которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья», — подчеркнул Леонов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной на реформы и независимость от политического влияния.