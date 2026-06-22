Отношения молодых американцев дали трещину из-за Дональда Трампа

Пользовательница Reddit с ником Ggravityfalls рассказала о причинах, побудивших ее разорвать все отношения с бойфрендом после года отношений. Переломным моментом стало знакомство с его родителями на большом семейном ужине.

«Во время трапезы зашла речь о грядущих выборах в Палату представителей США, и родители моего парня раскудахтались на тему того, какой [президент Дональд] Трамп отличный парень и как он подходит Америке. В этот момент я уже собиралась сбежать оттуда, а они еще и заговорили о чемпионате мира по футболу, начав нахваливать работу иммиграционной и таможенной служб, ограничивающих въезд в США людям из других стран. Какая же чушь!» — написала 21-летняя девушка.

После этого она резко встала и выбежала из дома. Бойфренд пытался ее остановить, а когда ему не удалось этого сделать — начал терроризировать девушку звонками и сообщениями в мессенджерах, однако она даже не удостоила его разговора.

«Он пытался прийти ко мне в квартиру, но нет уж, спасибо, я могу торговаться по любому поводу, кроме прав человека», — констатировала она.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как опозорилась перед молодым человеком, с которым собиралась через несколько дней пойти на первое свидание. До этого пара несколько недель общалась онлайн.