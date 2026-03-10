Реклама

Девушка одним сообщением разрушила зарождающиеся отношения с парнем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Moonie_rush рассказала, как опозорилась перед молодым человеком, с которым собиралась через несколько дней пойти на первое свидание. До этого пара несколько недель общалась онлайн.

«У меня чувствительный и непредсказуемый желудок, и год назад я по просьбе врача начала вести что-то вроде календаря для отслеживания моих выделений из кишечника, чтобы предоставить его доктору, если это потребуется для лечения», — объяснила девушка.

Переписываясь с молодым человеком, она одновременно решила написать сообщение своей сестре. Та учится в колледже и порой по несколько дней не отвечает на звонки, поэтому автор иногда в шутку, чтобы растормошить ее, присылает информацию из своего календаря.

«Я облажалась, потому что отправила это не сестре, а парню. Он в ответ просто прислал знак вопроса. Я начала сгорать со стыда, из-за чего вырыла себе еще большую яму, начав объяснять, что это такое. Ему не нужно было это знать! Теперь он меня просто игнорирует, и что-то мне подсказывает, что свидание не состоится», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о необычной ситуации, в которой она и ее бойфренд оказались по вине своих родителей. 19-летняя девушка пожаловалась на то, что ее мать вышла замуж за отца молодого человека.

