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05:00, 22 июня 2026Из жизни

Взорвавшийся диван погубил 25-летнюю танцовщицу

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adriano Machado / Reuters

В Бразилии взрыв в квартире во время ремонта погубил хозяйку. Об этом пишет Need To Know.

28 мая 25-летняя танцовщица самбы Мариэлли да Силва де Оливейра из города Нитерой, штат Рио-де-Жанейро, находилась в своей новой квартире, где рабочие заканчивали ремонт. Один из них начал покрывать диван водоотталкивающим средством. Вскоре произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил квартиру девушки и повредил соседние.

Оливейра попала в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь девушки две недели, но 17 июня ее не стало. Также медики не смогли спасти 62-летнего рабочего, который занимался гидроизоляцией дивана. Его коллега до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще двоих пострадавших уже выписали. Пожарные установили, что пары водоотталкивающего химиката воспламенились из-за некоего электроприбора.

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Оливейра была одной из ведущих танцовщиц школы Acadêmicos do Cubango. Как пишет Need To Know, в Бразилии школы танцев не менее популярны, чем футбольные клубы. Они выступают на карнавалах, соревнуются между собой и имеют сообщества преданных поклонников.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния приливная волна погубила школьных подруг, которые уснули на опасном участке пляжа. Из-за особенностей рельефа у девушек почти не было шансов на спасение.

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