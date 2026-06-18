Волна погубила уснувших на пляже 20-летних школьных подруг

В США приливная волна погубила задремавших на пляже школьных подруг

В США приливная волна погубила школьных подруг, которые уснули на опасном участке пляжа в Калифорнии. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Харшита Наир и 20-летняя Махиал Сран отдыхали на пляже Пантер-Бич недалеко от города Санта-Круз в среду, 10 июня. Они отправились в уединенную бухту, окруженную высокими скалами, куда можно попасть только через узкую пещеру. Когда девушки задремали у воды, их накрыла приливная волна и унесла в открытый океан.

Случайный очевидец вызвал спасателей. Как минимум восемь добровольцев бросились в океан, чтобы помочь девушкам. Как рассказал New York Post один из пловцов, они с приятелем обнаружили Сран, плавающей лицом вниз, примерно в 20 метрах от берега. Они доставили девушку на берег в бессознательном состоянии. Наир вытащили из воды у соседнего пляжа. Она также была без сознания. Девушек срочно доставили в больницу.

Наир спасти не удалось. За жизнь Сран врачи боролись три дня, но в субботу ее не стало. Представитель пожарной службы Калифорнии Майкл Хорн рассказал, что после того, как вода начала подниматься, у девушек не было шансов вернуться через пещеру, так как ее почти сразу затопило. Хорн отметил, что прилив 10 июня сочетался с двухметровыми волнами, что сделало спасение подруг очень сложным.

Известно, что девушки вместе окончили школу в городе Фримонт, затем Наир поступила в Калифорнийский университет в Беркли, а Сран — в Университет штата Калифорния в Сан-Хосе.

В июне 2025 года сообщалось, что в Бразилии 38-летняя адвокат пошла ко дну вместе с яхтой, на борту которой согласилась выйти замуж. Ее жениху удалось спастись.