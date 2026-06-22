Военный эксперт назвал способ защитить ведущие в Крым транспортные артерии

Военный эксперт Леонков: Защитить ведущие в Крым транспортные артерии можно РЭБ

На фоне продолжающихся атак украинских дронов на трассу «Новороссия» и Керченскую паромную переправу военный аналитик журнала «Наша оборона» Алексей Леонков в эфире радио «Комсомольская правда» изложил свое видение эффективной защиты стратегических маршрутов, связывающих Крым с материком.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают системные попытки «обрубить» это сообщение — последствием удара по переправе стало очередное перекрытие движения по Крымскому мосту.

Эксперт подтвердил, что для защиты трассы начали применяться комплексы РЭБ «Волна», «Купол» и «Гарант». Каждая установка покрывает около 20 квадратных километров, однако протяженность маршрута превышает 400 километров, поэтому требуется несколько десятков таких средств. При этом он подчеркнул, что РЭБ решает задачу лишь частично: противник получает высокотехнологичные беспилотники, в том числе на оптоволокне и с автономной навигацией, против которых стандартные средства глушения бессильны.

По мнению аналитика, все существующие тактики борьбы с дронами — это борьба с последствиями, которая дает лишь временный эффект, так как противник меняет тактику.

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