Российский «Сибирячок-5» не испугается средств РЭБ

«Ростех» успешно испытал устойчивый к средствам РЭБ квадрокоптер «Сибирячок-5»

«Ростех» успешно испытал устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) квадрокоптер «Сибирячок-5». Об этом госкорпорация сообщила на сайте.

Новый беспилотник автоматического взлета и посадки способен находиться в воздухе до полутора часов, работать от пункта управления на расстоянии до 28 километров, летать на высоте 1000 метров и переносить грузы массой до четырех килограммов.

Дрон оснащен лазерным дальномером, видеосистемой с 160-кратным оптическим зумом и ночным видением. Опционально на «Сибирячок-5» можно установить дополнительный аккумулятор, обеспечивающий большую продолжительность полета.

«В ходе проверок беспилотник показал, что при полной потере сигнала из-за работы РЭБ он задействует систему визуальной одометрии. Это позволяет ему удерживаться на высоте и автономно возвращаться в точку начала полета», — заметили в госкорпорации.

Ранее «Ростех» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске представил способный уклоняться от атак перехватчиков беспилотный летательный аппарат Supercam S180.

Также в июне в группа компаний «Беспилотные системы» сообщила, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.