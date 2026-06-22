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05:13, 22 июня 2026Мир

В Польше резко ответили Зеленскому

Спикер парламента Чажастый: Украина без Польши не войдет в Евросоюз
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Украина не сможет получить согласие Варшавы на вступление в Европейский союз, пока не выполнит ее условия. Об этом в интервью каналу Polsat News заявил спикер парламента (сейма) Польши Влодимеж Чажастый.

«Украина без Польши не войдет в Евросоюз. Может быть, мы должны наконец поставить условия (Членства Украины в ЕС — прим. «Ленты.ру»), — прокомментировал недавнее обострение польско-украинских отношений Чажастый.

Политик подчеркнул, что кому-то придется пойти на уступки после «глупости», которую совершил Киев.

В свою очередь Чажастый уверен, что президент Польши Кароль Навроцкий знал, что делает, когда лишил украинского лидера Владимира Зеленского польской государственной награды.

«Вопрос в том, успокоится ли ситуация после решения президента Навроцкого? Или мы движемся к конфликту?», — заключил спикер.

Ранее же Владимир Зеленский раскритиковал Кароля Навроцкого.

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