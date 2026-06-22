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03:56, 22 июня 2026Мир

Одна страна планирует ужесточить требования для получения гражданства

Норвегия хочет увеличить до 8 лет срок непрерывного проживания для получения гражданства
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Global Look Press

Правительство Норвегии планирует ужесточить требования для получения гражданства страны. Об этом на своем официальном сайте сообщило Министерство труда и социальной интеграции.

Власти хотят ввести требование о непрерывном проживании в стране в течение восьми лет всех тех, кто желает получить норвежский паспорт.

В данный же момент желающие должны жить в общей сложности в Норвегии восемь лет в течение последних 11 лет, а также иметь постоянный вид на жительство. Кроме того, по условиям ПМЖ, пребывание за пределами Норвегии в течение менее двух месяцев в календарном году идет в срок проживания в стране.

Для людей, состоящих в браке с норвежцами срок получения гражданства так же будет увеличен — с пяти до шести лет непрерывного проживания в стране.

В свою очередь, проживание на архипелаге Шпицберген не будет давать основания для подачи заявления на получение норвежского гражданства.

Ужесточить планируется и требование к владению норвежским языком для лиц без гражданства с A2 до B1 (для заявителей в возрасте от 18 до 67 лет).

«Получение норвежского гражданства считается и должно быть привилегией. В настоящее время правила получения гражданства излишне сложны. Это касается, в частности, требований к проживанию для разных групп населения, но также существует необходимость упростить правила в целом», — отметила министр труда Кьерсти Стенсенг.

Ранее спикер российского парламента Вячеслав Володин рассказал о повышении пошлин для мигрантов.

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