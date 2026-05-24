Володин рассказал о повышении пошлин для мигрантов

09:54, 24 мая 2026

Володин: Пошлина за оформление гражданства России может вырасти в 12 раз
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутаты Государственной думы на следующей неделе собираются рассмотреть законопроект, который предполагает резкое повышение пошлин для мигрантов. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Его процитировало ТАСС.

Документ, о котором заявил председатель Госдумы, предполагает повышение пошлины за оформление гражданства в 12 раз: с 4200 до 50 тысяч рублей. Что касается разрешения на временное проживание, то в этом случае сумма вырастет в восемь раз: с 1920 рублей до 15 тысяч. При оформлении вида на жительство придется заплатить уже не 6000 рублей, а 30 тысяч.

Кроме того, пошлина за выдачу разрешений на трудоустройство мигрантов вырастет до 15 тысяч рублей, за каждого иностранного специалиста.

Как полагает Володин, такие меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также обеспечат бюджет дополнительными доходами. По прогнозам, речь идет о 15 миллиардах рублей.

Летом прошлого года несколько депутатов Государственно думы требовали запретить мигрантам переводить за границу суммы, которые превышают их официальную заработную плату.

