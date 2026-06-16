Евродепутат фон дер Шуленбург: У Евросоюза нет альтернативы диалогу с Россией

Депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Михаэль фон дер Шуленбург в беседе с ТАСС заявил, что Европа и Россия должны вновь начать диалог.

По его словам, другого варианта развития событий нет, так как взаимная спираль обострения отношений не принесет результатов. Он призвал ЕС установить стабильность в Европе, а для этого необходимо говорить с Россией.

4 июня Bloomberg заявил, что три страны — Германия, Франция и Британия — начали вместе с Украиной разрабатывать план организации мирных переговоров с Россией. По данным агентства, европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис на Украине не затянулся еще на одну зиму.