В Крыму начали охоту за скрытыми активами украинских олигархов

Константинов: В Крыму начали искать тщательно скрытые активы украинских олигархов

В Крыну начали охоту за скрытыми активами украинскиз олигархов, их будут искать и выявлять. Об этом рассказал глава местного парламента Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

«Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников», — уточнил Константинов. По его словам, это непростая работа, потому что часто такие активы зарегистрированы на лжесобственников.

Парламентарий подчеркнул, что украинские бизнесмены стремились выкачать максимум из полуострова, ничего не вкладывая в такие объекты взамен.

«Они раз в три месяца присылали непонятно кого с одной задачей — забрать сумку с деньгами и вывезти все то, что называется прибылью этого предприятия. И это главная их цель была», — резюмировал Константинов.

В марте крымский парламент анонсировал новые решения по национализации активов украинских бизнесменов. Тем инвесторам, которые не ведут по отношению к России враждебной политики, за свои активы бояться нечего.