В Крыму примут новые решения по активам украинских олигархов

Константинов: В Крыму примут новые решения по национализации украинских активов

В Крыму парламент примет новые решения по национализации активов украинских олигархов. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идет», — пояснил он.

По его словам, решения о национализации являются безвозвратными. При этом тем инвесторам, которые не ведут по отношению к России враждебной политики, за свои активы бояться нечего.

В 2024 году Константинов заявил, что в новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира соратника Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.