Мужчина пришел на матч ЧМ-2026 в футболке с портретом Хаменеи

В Лос-Анджелесе мужчина пришел на матч ЧМ-2026 в футболке с портретом Хаменеи

В Лос-Анджелесе мужчина пришел на матч чемпионата мира (ЧМ) в футболке с портретом Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля по Исламской Республике. Фотографию опубликовало агентство Tasnim в Telegram-канале «Tashim Sport».

На снимке запечатлен мужчина в черной футболке с изображением Хаменеи и флагом Ирана на фоне. Сам болельщик улыбался.

Фото было сделано перед матчем сборных Ирана и Новой Зеландии, прошедшем в Лос-Анджелесе. Встреча в рамках ЧМ-2026 завершилась со счетом 2:2.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).