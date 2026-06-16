Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:04, 16 июня 2026Спорт

Мужчина пришел на матч ЧМ-2026 в футболке с портретом Хаменеи

В Лос-Анджелесе мужчина пришел на матч ЧМ-2026 в футболке с портретом Хаменеи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LE / Reuters

В Лос-Анджелесе мужчина пришел на матч чемпионата мира (ЧМ) в футболке с портретом Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля по Исламской Республике. Фотографию опубликовало агентство Tasnim в Telegram-канале «Tashim Sport».

На снимке запечатлен мужчина в черной футболке с изображением Хаменеи и флагом Ирана на фоне. Сам болельщик улыбался.

Фото было сделано перед матчем сборных Ирана и Новой Зеландии, прошедшем в Лос-Анджелесе. Встреча в рамках ЧМ-2026 завершилась со счетом 2:2.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

    Британец первым один обогнул Землю тремя разными способами

    В Европе заявили о необходимости диалога с Россией

    Мужчина пришел на матч ЧМ-2026 в футболке с портретом Хаменеи

    Россиянам объяснили возможность компенсации за затопленную ливнями машину

    Стесняющейся запаха из влагалища женщине дали совет

    В сети обсудили внешность 63-летнего Тома Круза на чемпионате мира по футболу

    Раскрыт размер пенсии никогда не работавших россиян

    В США раскрыли план Британии и Франции по украинскому конфликту

    Командир рассказал о смешивающихся с мирными жителями бойцах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok