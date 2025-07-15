В Госдуме озаботились денежными переводами мигрантов

В ГД призвали запретить мигрантам переводить за рубеж сумму больше зарплаты

Находящимся в России мигрантам нужно запретить переводить за границу суммы, которые превышают их официальную заработную плату. С соответствующей инициативой, как пишет ТАСС, выступили депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. Письмо со своими предложениями они направили в Банк России.

Законодатели убеждены, что в нынешних российских законах нет таких норм, которые бы позволили установить эффективный контроль за тем, соответствуют ли переводимые мигрантами суммы их официальным доходам. Как следствие, возникают условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала. А это, в свою очередь, скверно влияет на экономическую и социальную безопасность страны.

Если же мигрант собирается перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной заработной платы, то депутаты предлагают требовать с него декларацию, подтверждающую легальность полученных доходов.

В начале июля правительство захотело ввести новые и повысить уже действующие государственные пошлины, которые должны платить мигранты.