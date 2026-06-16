В сети обсудили внешность 63-летнего Тома Круза на чемпионате мира по футболу

Голливудский актер Том Круз посетил чемпионат мира по футболку в Лос-Анджелесе и подвергся обсуждению в сети из-за внешности. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

63-летний артист посетил спортивное мероприятие вместе с бывшим полузащитником сборной Англии по футболу Дэвидом Бекхэмом и его женой, дизайнером и певицей Викторией. Фотографы запечатлели друзей на VIP-трибуне. Так, Круз предстал перед камерами в черном кардигане, брюках и бархатном пиджаке. При этом его образ дополнили очки-авиаторы.

Читатели портала обратили внимание на внешний вид звезды франшизы фильма «Миссия невыполнима». «У него такое лицо, как будто он только что проснулся», «Ему пора бы сделать операцию на шее», «Этот человек совсем не похож на Тома Круза», «Он великолепен», «Том выглядит потрясающе. Голливудский шик», «Здесь Том выглядит моложе Бекхэма. Парадокс», — рассуждали они в комментариях под материалом.

Ранее американский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, попал в объективы папарацци и подвергся насмешкам в сети из-за внешнего вида.