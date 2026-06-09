Американский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, попал в объективы папарацци и подвергся насмешкам в сети из-за внешнего вида. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Just Jared.

62-летнего актера Голливуда и его 33-летнюю избранницу заметили у ресторана Le Voltaire в Париже. Питт предстал перед камерами в рубашке и плаще розового цвета. Кроме того, нам нем были серые брюки, коричневые замшевые ботинки и очки-авиаторы с прозрачными линзами.

Поклонники, в свою очередь, удивились его выбором одежды. «Что стало со стилем Брэда?», «Его новый имидж на самом деле не такой крутой, как и стрижка», «Позвоните уже кто-нибудь в полицию моды», «В этой одежде он выглядит как сумасшедший», «Ужасный плащ. Девчачий», «Его стилиста надо уволить», — возмущались пользователи сети.

В июле прошлого года Брэда Питта обругали за моложавую внешность.