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07:00, 9 июня 2026Ценности

Внешний вид 62-летнего Брэда Питта на новых фото папарацци вызвал насмешки в сети

Мария Винар

Фото: Lea Vieillot / Bestimage / Legion-Media

Американский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, попал в объективы папарацци и подвергся насмешкам в сети из-за внешнего вида. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Just Jared.

62-летнего актера Голливуда и его 33-летнюю избранницу заметили у ресторана Le Voltaire в Париже. Питт предстал перед камерами в рубашке и плаще розового цвета. Кроме того, нам нем были серые брюки, коричневые замшевые ботинки и очки-авиаторы с прозрачными линзами.

Поклонники, в свою очередь, удивились его выбором одежды. «Что стало со стилем Брэда?», «Его новый имидж на самом деле не такой крутой, как и стрижка», «Позвоните уже кто-нибудь в полицию моды», «В этой одежде он выглядит как сумасшедший», «Ужасный плащ. Девчачий», «Его стилиста надо уволить», — возмущались пользователи сети.

В июле прошлого года Брэда Питта обругали за моложавую внешность.

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