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18:05, 6 июля 2026Россия

В России предупредили об использовании ВСУ метеозондов для атак

Кнутов: ВСУ могут поднимать дроны на высоту в 25 километров на метеозондах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют метеозонды, которые могут поднимать беспилотники на высоту в 25 километров. Об этом предупредил историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее стало известно о первом налете ВСУ на Омск, расположенный в 2500 километрах от украинской границы. По словам губернатора Виталия Хоценко, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Кнутов считает, что даже модернизированные дроны типов «Лютый» или FP-1 не способны преодолеть свыше 1600 километров. Однако, подчеркнул он, Украина начала применять в качестве их носителей метеозонды. «Беспилотник привязывается за хвост, и метеозонд на высоте 20–25 километров может лететь в воздушном потоке, который остается стабильным и не меняется в зависимости от температуры и погодных условий на земле», — рассказал собеседник радиостанции.

До этого в сети появились кадры из атакованного ВСУ Омска. На них видно, как дроны летят, предположительно, над городом. На фоне слышен характерный для беспилотников звук работы мотора, напоминающий двигатель скутера.

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