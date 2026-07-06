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18:07, 6 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о влиянии массированных ударов по Киеву на саммит НАТО

Депутат Журавлев призвал не обращать внимание на саммит НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

России не стоит обращать внимание на саммит НАТО в Анкаре, поскольку судьба конфликта всегда решается не в кабинетах, а на поле боя, где Российская армия обладает явным преимуществом, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«По идее, нам должно быть совершенно наплевать на атмосферу саммита НАТО в Анкаре, как, впрочем, и всех прочих русофобских по своей природе мероприятий. Собака лает, караван идет. Сколько бы они ни встречались, и сколько ни рассказывали бы о том, как Украина ловко использует западные беспилотники, запуская их по российской территории, судьба войны всегда и везде решается вовсе не в правительственных кабинетах, а на земле, где у наших бойцов давно уже серьезное преимущество», — сказал Журавлев.

Парламентарий призвал не следить за риторикой на Западе, а уделять больше внимания планированию и осуществлению армейских операций на фронте. Он подчеркнул, что наступательные действия должны быть более масштабными.

«Призываю и вовсе не следить за риторикой в Брюсселе, Париже или Анкаре, а больше внимания уделить планированию и осуществлению армейских операций на фронте. Они должны быть более смелыми и масштабными, чтобы освобождать уже не километры, а тысячи, не деревни и поселки — а Киев, Харьков, Днепропетровск и Одессу. Тогда и заговорят на европейских сборищах по-другому, и относиться к нашей стране станут гораздо более уважительно», — отметил Журавлев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре, где они намерены просить финансирование для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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