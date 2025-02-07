Иран пригрозил США ответом на враждебные действия

Верховный лидер Хаменеи: Иран зеркально ответит на враждебные действия США

Тегеран зеркально ответит на любые враждебные действия Вашингтона, пригрозил США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Если будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность», — сказал он.

Хаменеи также отметил, что Иран не должен вести с США никаких переговоров, так как Вашингтон однажды уже обманул Тегеран, не выполнив условия ядерной сделки и расторгнув ее в одностороннем порядке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран великой и благополучной страной, но без ядерного оружия. Он призвал Тегеран «немедленно» приступить к работе над будущей сделкой и устроить «большой ближневосточный праздник» после подписания и ратификации соглашения.