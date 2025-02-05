Трамп раскрыл свои ожидания от Ирана

Трамп: Я хотел бы видеть Иран великим и благополучным, но без ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран великой и благополучной страной, но без ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

«Я бы предпочел контролируемое мирное ядерное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп призвал Тегеран «немедленно» приступить к работе над будущей сделкой и устроить «большой ближневосточный праздник» после подписания и ратификации соглашения.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. При этом глава Белого дома отметил, что принятое им решение не вызывает у него радости. Он выразил надежду, что Вашингтону не придется очень часто использовать такую политику.