Иранская валюта подешевела до миллиона за доллар

Курс иранского риала к доллару США упал до рекордной отметки

Иранская валюта подешевела во вторник до антирекорда, упав ниже отметки в миллион риалов за один доллар США. Об этом со ссылкой на иранское финансовое агентство TGJU сообщает РИА Новости.

Согласно приведенным в материале обновленным котировкам, незадолго до полудня стоимость доллара выросла примерно на 50 тысяч риалов, достигнув 1,036 миллиона за единицу.

На прошлой неделе США ввели новые санкции, направленные на иранский нефтяной экспорт, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, приведут к сокращению поставок страны в Китай, в том числе за счет увеличения транспортных расходов, сообщало Reuters.

На фоне этого, а также возобновления действий Израиля в отношении ХАМАС, цены на нефть, дрейфовавшие некоторое время в районе 70 долларов за баррель, стали укрепляться в последние дни. На момент написания материала стоимость июньского фьючерса Brent росла на 0,54 процента, до 72,76 доллара за баррель.

В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран, целью которого называется соглашение с Тегераном по ядерной проблеме. Власти Ирана пока согласны вести только опосредованные переговоры с американцами, но в Вашингтоне считают, что у визави нет альтернатив началу диалога.

