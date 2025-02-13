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12:49, 13 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о возможном месте встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поручили своим командам подготовить место их встречи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поручили своим командам немедленно организовать и подготовить место для их встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Договорились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат поддерживать контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу. Кроме того, они условились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу [для подготовки встречи]», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что работа по организации встречи лидеров двух стран будет быстро начата. При этом он указал на то, что «необходимо дождаться наработок с учетом места и сроков».

Ранее Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Глава Белого дома также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта на Украине.

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