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13:08, 12 мая 2025Мир

В США раскрыли планы Трампа в турне по Ближнему Востоку

Axios: Турне Трампа по Ближнему Востоку посвящено бизнесу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку посвящено вопросам бизнеса. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники из числа американских и арабских официальных лиц.

«Его региональная повестка дня — это бизнес, бизнес и бизнес», — заявил неназванный арабский чиновник.

По данным издания, президент США «намерен вернуться домой со сделками и инвестиционными обязательствами на сумму 1 триллион долларов». В материале подчеркивается, что геополитические проблемы на повестке дня отошли на второй план. Несмотря на высказанное Трампом намерение добиться сделки о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, американское руководство «знает, что в настоящее время это нереально».

Ранее стало известно, что американский лидер с 13 по 16 мая совершит турне по Ближнему Востоку и посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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