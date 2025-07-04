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03:58, 4 июля 2025Бывший СССР

В России рассказали о запуске украинскими военными отравленных дронов

Полковник запаса Алехин: ВСУ покрывают дроны токсичными веществами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в Telegram-канале рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают отравленные дроны, покрытые токсичными веществами.

О ситуации ему рассказали саперы, которые проводят разминирование в приграничье Белгородской области.

«Уже неоднократно они обнаруживали FPV-дроны, обработанные химическими соединениями, вызывающими вред организму при прикосновении», — отметил Алехин.

Ранее сообщалось, что до конца лета планируются испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох», который может поражать беспилотники ВСУ с дистанции до 1500 метров.

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