Долги за газ в России выросли за счет Северного Кавказа

За прошлый год долги российских потребителей перед «Газпромом» за поставленный газ выросли на 2,3 процента, до 178,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте доклада компании президиуму Госсовета, посвященного теме газификации. Статистику со ссылкой на документ приводят «Ведомости».

В структуре долга почти половина, 80,2 миллиарда, приходится на население. Теплоснабжающие организации задолжали 55,9 миллиарда рублей, а остальные промышленные предприятия — 26,2 миллиарда.

Большая часть долга связана с потребителями Северного Кавказа — 99,2 миллиарда рублей. По итогам года их задолженность увеличилась на 6,7 миллиарда рублей. Таким образом, общероссийский долг вырос именно за счет этого региона, все остальные в совокупности начали платить более ответственно.

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Также Северный Кавказ остается лидером по потерям газа. В докладе отмечается, что причиной являются врезки в газопроводы с целью хищения, нарушение работы приборов учета и использование несертифицированного газового оборудования.

Это не первая жалоба «Газпрома» на Северный Кавказ. В феврале СМИ сообщали, что глава «Газпрома» Алексей Миллер попросил у правительства разрешения отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как работа там убыточна. По его мнению, следует создать специального регионального оператора распределения, чтобы тот покупал газ оптом.

Вместе с тем в декабре 2020 года Миллер и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор, согласно которому в течение следующих пяти лет «Газпром» построит в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов и доведет газификацию региона до 100 процентов. Стоимость работ составит 12,3 миллиарда рублей. Это сравнимо с суммой долгов региона, которые по состоянию на конец прошлого года достигли 13 миллиардов.

Каким образом регион собирается решать проблемы задолженности, неизвестно. В январе 2019 года министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что «Газпром» должен долги простить, потому что у компании денег много и ничего страшного не произойдет.