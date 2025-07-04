Военный рассказал об укреплениях ВСУ с лабиринтами

РИА Новости: ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами

Старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отстроили в Сумской области серьезные укрепления с лабиринтами. Его слова приводит РИА Новости.

Военный подчеркнул, что укрепления построены очень хорошо.

«Большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать», — рассказал он.

Пятнашка добавил, что украинские военные хотели уничтожить блиндаж прицельными выстрелами ствольной артиллерии, минометными ударами и сбросами с дрона «Баба-яга».

Ранее сообщалось, что на территории Сумской области Украины остаются 32 жителя Курской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрывала подробности об условиях их содержания.

