Раскрыты подробности об условиях содержания вывезенных на Украину россиян

Москалькова: Условия содержания вывезенных на Украину россиян улучшились

Условия содержания вывезенных на Украину россиян улучшились. Подробности о судьбе жителей Курской области раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС.

По данным Москальковой, на сегодняшний день в Сумах продолжают оставаться 32 россиянина. Недавно удалось вернуть в Россию двух человек.

«Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась», — обозначила омбудсмен.

Со слов вернувшихся женщин, людей снова посещают, предоставляют им возможность получить вещи, медицинские препараты и питание.

Ранее российский омбудсмен обратилась к украинской стороне с требованием обеспечить удерживаемых в Сумах россиян нормальным питанием, медикаментами и одеждой. Москалькова также выразила надежду, что договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, по освобождению курян будут выполнены.