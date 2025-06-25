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17:02, 25 июня 2025Россия

Раскрыты подробности об условиях содержания вывезенных на Украину россиян

Москалькова: Условия содержания вывезенных на Украину россиян улучшились
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Условия содержания вывезенных на Украину россиян улучшились. Подробности о судьбе жителей Курской области раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС.

По данным Москальковой, на сегодняшний день в Сумах продолжают оставаться 32 россиянина. Недавно удалось вернуть в Россию двух человек.

«Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась», — обозначила омбудсмен.

Со слов вернувшихся женщин, людей снова посещают, предоставляют им возможность получить вещи, медицинские препараты и питание.

Ранее российский омбудсмен обратилась к украинской стороне с требованием обеспечить удерживаемых в Сумах россиян нормальным питанием, медикаментами и одеждой. Москалькова также выразила надежду, что договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, по освобождению курян будут выполнены.

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