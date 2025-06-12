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14:12, 12 июня 2025Россия

Российский омбудсмен обратилась к украинской стороне с требованием

Москалькова призвала обеспечить всем необходимым удерживаемых на Украине россиян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской стороне с требованием. Она призвала обеспечить всем необходимым удерживаемых на Украине россиян, ее слова приводит ТАСС.

На Украине по-прежнему остаются 34 жителя Курской области. По словам российского омбудсмена, некоторое время назад сотрудников Красного Креста перестали к ним пускать.

«Мы настаиваем на том, чтобы Красный Крест посещал наших курских граждан [на Украине] и чтобы они были переданы [России]. Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции», — отметила Москалькова.

В частности, речь идет об обеспечении россиян нормальным питанием, медикаментами и одеждой. Москалькова также выразила надежду, что договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, по освобождению курян будут выполнены.

Ранее сообщалось, что 13 мирных жителей Курской области находятся вместе с военнопленными, и не попали в ранее осуществленный обмен 1000 на 1000.

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