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12:22, 29 мая 2025Россия

Москалькова раскрыла подробности содержания на Украине мирных жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: 13 мирных курян на Украине содержатся с военнопленными
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла подробности содержания на Украине 13 мирных жителей Курской области. По ее информации, российские граждане живут вместе с военнопленными, передает ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что эти сведения свидетельствуют о нарушении всех международных конвенций.

«По данным вернувшихся, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000», — сказала Москалькова в кулуарах III Национального форума Российского Красного Креста (РКК).

До этого сообщалось, что двум возвращенным с Украины жителям Курской области потребовалась госпитализация.

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная пояснила, что всего в регион удалось вернуть шестерых мирных жителей.

Еще раньше Москалькова рассказала, что в Сумах в основном остались пожилые жительницы Курской области.

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