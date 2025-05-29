Раскрыты подробности о возвращенных из плена на Украине россиянах

Двум возвращенным с Украины жителям Курской области потребовалась госпитализация

Двум возвращенным с Украины жителям Курской области потребовалась госпитализация. Подробности о вернувшихся из плена россиянах раскрыла временно исполняющая обязанности министра здравоохранения российского региона Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.

Всего с территории Сумской области Украины вернулись шесть человек. По данным чиновницы, двое из них сразу же после осмотра были госпитализированы — они находятся в стационаре третьего уровня Областной многопрофильной клинической больницы.

«К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей (...) Несмотря на то что все шестеро — гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными», — заключила Письменная.

Ранее сообщалось, что в Сумах остаются 34 жителя Курской области. По словам, уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, речь идет в основном о женщинах пожилого возраста.