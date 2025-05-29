С территории Украины вернули еще шесть россиян

С территории Украины вернули еще шесть жителей Курской области

В Россию с территории Сумской области Украины вернули еще шесть жителей Курской области. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения российского региона Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.

Автобус с россиянами прибыл в Курск в три часа ночи в четверг, 29 мая. По данным чиновницы, речь идет о мирных жителях Суджанского и Беловского районов, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли и удерживали за пределами России.

«Несмотря на то что все шестеро — гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными», — рассказала Письменная.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Сумах остаются 34 человека, в основном женщины пожилого возраста.

