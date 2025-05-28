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18:39, 28 мая 2025Россия

В России сообщили об удерживаемых Украиной женщинах из Курской области

Омбудсмен Москалькова: Большинство удерживаемых на Украине курян — женщины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Globallookpress.com

Большинство удерживаемых на Украине жителей Курской области — женщины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Омбудсмен рассказала, что всего в украинском городе Сумы остаются 34 курянина. Москалькова добавила, что женщины в основном пожилого возраста.

Ранее Минобороны подвело итоги обмена пленными в формате «1000 на 1000». В его рамках Россия получила 880 военных и 120 гражданских лиц.

Сообщалось, что в плену на Украине массово остаются военные из Донецкой и Луганской народных республик. Причина, по которой уроженцы этих регионов до сих пор находятся на Украине, — нежелание Киева включать их в списки на обмен. В плену также остаются российские офицеры.

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