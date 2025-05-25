На Украине пожаловались на вернувшегося в ходе обмена военнопленными с Россией «подонка»

Командир «Азова» Прокопенко: РФ не вернула «азовцев» в ходе обмена пленными

Командир 12-й бригады националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Денис Прокопенко с позывным «Редис» пожаловался, что в ходе обмена пленными Россия не вернула Украине служивших в батальоне солдат. Жалобу командира публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

При этом, по словам Прокопенко, из плена вернули «подонка», попросившего у представителей российской власти, охранявших его, нож, чтобы расправляться с украинскими военными.

Ранее в Минобороны подвели итоги обмена пленными в формате «1000 на 1000». Сообщалось, что в результате в Россию вернули 880 военных и 120 гражданских лиц.

Обмен пленными, о котором Россия и Украина договорились в ходе переговоров в Стамбуле, проводили в три этапа. 25 мая Москва вернула 303 пленных, столько же получил и Киев.