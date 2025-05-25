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13:47, 25 мая 2025Россия

В Минобороны подвели итоги крупнейшего с начала СВО обмена пленными

Замглавы Минобороны Фомин: В РФ возвращены 120 гражданских и 880 солдат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ходе крупнейшего с начала спецоперации обмена в Россию были возвращены 880 военнослужащих. Итоги завершившегося обмена подвел замглавы Минобороны России Александр Фомин, передает «Интерфакс».

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «1000 на 1000» была достигнута в мае в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Помимо военнослужащих, в Россию были возвращены 120 гражданских лиц, отметил Фомин. Он добавил, что в Минобороны рассчитывают на благотворное влияние обмена на обсуждение условий мирного урегулирования.

Обмен пленными проходил в три этапа. 25 мая Россия вернула 303 пленных — такое же количество своих бойцов получила Украина.

ЖЗЛ
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