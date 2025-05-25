Россия и Украина обменялись пленными по формуле 303 на 303

«Звезда»: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 303 на 303

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «303 на 303». Об этом сообщил телеканал «Звезда» в Telegram.

Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, стороны завершили обмен удерживаемыми лицами по формуле «1000 на 1000». 23 мая в Подмосковье приземлился самолет с 490 освобожденными военнослужащими и гражданскими. На следующий день в Россию вернулись еще 307 человек.

Договоренность о самом масштабном с начала спецоперации обмене была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле. Прямое общение российской и украинской делегаций было возобновлено после фактического выхода Киева из переговоров в 2022 году.