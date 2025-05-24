Россия и Украина обменялись 307 военнопленными

Еще 307 бойцов ВС РФ вернулись из украинского плена в рамках обмена

Между Россией и Украиной состоялся новый раунд обмена военнопленными. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что по итогам стамбульских переговоров Россия вернула с подконтрольных Киеву территорий 307 военнослужащих, а взамен передала такое же количество ВСУ.

На момент написания новости российские бойцы находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже все они будут доставлены в Россию и будут проходить реабилитацию в учреждениях Минобороны.

В ведомстве отметили, что обмен военнопленными, который инициировала российская сторона, будет продолжен.

Ранее в рамках обмена по формуле «1000 на 1000» Киев передал России 270 бойцов и 120 гражданских. Самолет с военнопленными приземлился в Подмосковье 23 мая.