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13:34, 24 мая 2025Бывший СССР

Россия и Украина обменялись 307 военнопленными

Еще 307 бойцов ВС РФ вернулись из украинского плена в рамках обмена
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Между Россией и Украиной состоялся новый раунд обмена военнопленными. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что по итогам стамбульских переговоров Россия вернула с подконтрольных Киеву территорий 307 военнослужащих, а взамен передала такое же количество ВСУ.

На момент написания новости российские бойцы находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже все они будут доставлены в Россию и будут проходить реабилитацию в учреждениях Минобороны.

В ведомстве отметили, что обмен военнопленными, который инициировала российская сторона, будет продолжен.

Ранее в рамках обмена по формуле «1000 на 1000» Киев передал России 270 бойцов и 120 гражданских. Самолет с военнопленными приземлился в Подмосковье 23 мая.

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