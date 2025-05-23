Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:55, 23 мая 2025Бывший СССР

Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Подмосковье приземлился самолет российскими военными, освобожденными из украинского плена. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

270 бойцов и 120 гражданских лиц были переданы Киевом российской стороне в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Вернувшимся в Москву предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее военнопленный солдат нацбатальона рассказал, что пленные военнослужащие ВСУ обиделись на свои власти из-за того, что Киев настаивал на возврате бойцов бригады «Азов» в первую очередь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин обратился к Зеленскому

    Определился чемпион Италии по футболу

    В Раде возмутились словами замглавы офиса Зеленского о России

    Стало известно о выдаче России арестованного в начале СВО соратника Медведчука

    Жену американского миллионера нашли в луже крови. Как тайная жизнь ее мужа обернулась трагедией?

    «Это опасное будущее». Трамп захотел отправить в космос новейшее оружие против России и Китая. Чем Москва и Пекин на это ответят?

    Бараны на дороге остановили колонну спорткаров в Дагестане и попали на видео

    Появились подробности о состоянии открывшего стрельбу на вокзале в российском городе

    Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

    Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости