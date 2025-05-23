Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет российскими военными, освобожденными из украинского плена. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

270 бойцов и 120 гражданских лиц были переданы Киевом российской стороне в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Вернувшимся в Москву предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее военнопленный солдат нацбатальона рассказал, что пленные военнослужащие ВСУ обиделись на свои власти из-за того, что Киев настаивал на возврате бойцов бригады «Азов» в первую очередь.