Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 26 мая 2025Россия

Появились подробности об остающихся в украинском плену российских военных

Общественница Кашеварова: В плену на Украине массово остаются военные из ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В плену на Украине массово остаются военные из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Эти подробности появились в Telegram-канале российской общественницы Анастасии Кашеваровой.

По ее словам, причина того, что уроженцы этих регионов до сих пор находятся на Украине — нежелание Киева включать их в списки на обмен. Она добавила, что в плену также остаются российские офицеры.

«Да, с трудом забираем мы ребят с этих территорий, но наше Министерство обороны, наша переговорная группа за них бьется. Мы не получили массово из ЛДНР бойцов, а также офицеров. Но и Украина не получила азовцев, нацбатов, морпехов, тех, кто в российских тюрьмах с 2014 года и офицеров», — рассказала Кашеварова.

Материалы по теме:
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025

Она подчеркнула, что самый масштабный обмен за всю спецоперацию по формуле 1000 на 1000 проходил «по ускоренной программе, фактически без торгов и согласований».

Ранее российский военкор Александр Сладков назвал вернувшихся из плена бойцов людьми «не первой доблести». Журналист призвал не делать из вернувшихся военнопленных героев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

    Мединский и глава МИД Турции обсудили Украину

    В Европе предупредили о последствии пошлин на российские удобрения

    Пленные украинцы рассказали о заминированных лагерях ВСУ

    Аршавин назвал трех лучших футболистов России

    Популярный российский комик рассказал об одобрении американской визы

    Врачей московского роддома осудили за гибель двух детей

    Появились подробности об остающихся в украинском плену российских военных

    Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки в азиатской стране

    Выявлен неожиданный вред поцелуев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости