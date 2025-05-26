Появились подробности об остающихся в украинском плену российских военных

Общественница Кашеварова: В плену на Украине массово остаются военные из ДНР

В плену на Украине массово остаются военные из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Эти подробности появились в Telegram-канале российской общественницы Анастасии Кашеваровой.

По ее словам, причина того, что уроженцы этих регионов до сих пор находятся на Украине — нежелание Киева включать их в списки на обмен. Она добавила, что в плену также остаются российские офицеры.

«Да, с трудом забираем мы ребят с этих территорий, но наше Министерство обороны, наша переговорная группа за них бьется. Мы не получили массово из ЛДНР бойцов, а также офицеров. Но и Украина не получила азовцев, нацбатов, морпехов, тех, кто в российских тюрьмах с 2014 года и офицеров», — рассказала Кашеварова.

Она подчеркнула, что самый масштабный обмен за всю спецоперацию по формуле 1000 на 1000 проходил «по ускоренной программе, фактически без торгов и согласований».

Ранее российский военкор Александр Сладков назвал вернувшихся из плена бойцов людьми «не первой доблести». Журналист призвал не делать из вернувшихся военнопленных героев.