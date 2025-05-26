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11:15, 26 мая 2025Россия

Российский военкор назвал людьми «не первой доблести» вернувшихся из плена бойцов

Военкор Сладков о возвращенных из плена: Сдача противнику — не первая доблесть
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военкор Александр Сладков заявил, что из возвращенных из плена российских солдат не нужно делать героев. Об этом он написал в Telegram.

25 мая завершился самый масштабный за время спецоперации обмен пленными. Он проходил в три этапа, в Россию вернулись 880 бойцов.

«Плен — это не первая доблесть», — написал журналист. Он выразил мнение, что таких бойцов нужно встречать «без помпы», но обеспечить всем необходимым.

Ранее стало известно о российском военнослужащем, который потерял в украинском плену почти 40 килограммов веса. Другой солдат рассказал об издевательствах надзирателей, которые били его по сломанной ноге.

Вот это да!
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