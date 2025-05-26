Российский военный потерял почти 40 килограмм в украинском плену

Российский военный рассказал, что потерял 37 килограмм в украинском плену

Российский военнослужащий, который вернулся в Россию из плена, рассказал, что за время пребывания в украинском плену он потерял в весе почти 40 килограмм. Об этом он заявил в эфире телеканала «Звезда».

«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограмм. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь», — сказал военный в ходе беседы с женой по телефону.

Другой военнослужащий, который также вернулся из плена в ходе обмена, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в украинском плену его били по сломанной ноге. Мужчина провел в плену 15 месяцев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали его в подвали и пытались выведать информацию.

Днем ранее, 25 мая, между Россией и Украиной завершился масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Стороны провели обмен в период с 23 по 25 мая — такие договоренности были достигнуты в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, которые прошли 16 мая.