Минобороны заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000»

Минобороны России: Завершен обмен пленными с Украиной в формате «1000 на 1000»

Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершился. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российская и украинская стороны обменялись пленными в указанном формате в период с 23 по 25 мая. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

Первый этап нового обмена состоялся 23 мая. Тогда сообщалось об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских. На следующий день в Россию вернулись еще 307 военнопленных, Украине передали столько же человек.

Последний этап обмена пленными состоялся в воскресенье, 25 мая. Обмен прошел по формуле «303 на 303», сейчас освобожденные военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую помощь.