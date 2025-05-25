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12:40, 25 мая 2025Россия

Минобороны заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000»

Минобороны России: Завершен обмен пленными с Украиной в формате «1000 на 1000»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершился. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российская и украинская стороны обменялись пленными в указанном формате в период с 23 по 25 мая. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

Первый этап нового обмена состоялся 23 мая. Тогда сообщалось об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских. На следующий день в Россию вернулись еще 307 военнопленных, Украине передали столько же человек.

Последний этап обмена пленными состоялся в воскресенье, 25 мая. Обмен прошел по формуле «303 на 303», сейчас освобожденные военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую помощь.

ЖЗЛ
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