Россия и Украина начали самый масштабный обмен пленными за всю спецоперацию. Москва вернула 270 военных и десятки гражданских

270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию из украинского плена

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной. Он станет самым масштабным за все время спецоперации — согласно достигнутым на переговорах в Стамбуле договоренностям, стороны передадут друг другу тысячу человек.

Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей Курской области. Киеву передали такое же число военных и гражданских.

Обмен состоялся на границе Украины и Белоруссии. Российские военные остаются на белорусской территории, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в РФ для лечения и реабилитации, обещает Минобороны. Ведомство подчеркнуло, что обмен планируется продолжить в ближайшие дни.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила, что возвращено 20 жителей Курской области, которые были в плену с февраля. «Люди физически и морально устали», — высказалась уполномоченный по правам человека. Она добавила, что украинской стороной в Сумах все еще удерживается 34 мирных жителя.

Вернувшиеся в Россию военные попали на видео

Первый этап обмена попал на видео. На записи от Минобороны РФ видно, как возвращенные после обмена военнослужащие кричат «Ура!» возле автобуса, который вернет их на родину. Один из военных сообщает, что его переполняют чувства от возвращения из плена.

«Я очень рад, что вернулся домой. (...) Все будет хорошо, слава России!» — говорит военный.

Обмен должен продолжиться в субботу и воскресенье

Первым о начале обмена в пятницу заявил президент США Дональд Трамп. «Поздравляем обе стороны с успешными переговорами. Возможно, это приведет к чему-то большему?» — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив проведение первой части обмена, добавил, что следующие этапы обмена состоятся 24 и 25 мая.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

О проведении обмена по принципу «1000 на 1000» Россия и Украина договорились по итогам первых за три года прямых переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Ожидается, что процедура продлится в течение трех дней.

Среди переданных России оказались десятки осужденных украинцев

Среди переданных Украиной оказались 70 осужденных граждан этой страны, заявил проект украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных. По их утверждению, они были осуждены по обвинениям в якобы сотрудничестве с государственными органами России.

Mash сообщал, что всего в плену на Украине на данный момент находятся 1,3 тысячи российских военных, в то время как в России — почти 10 тысяч бойцов ВСУ. Таким образом, в Россию в ходе этого обмена вернутся почти все находившиеся в плену солдаты.

По информации издания, одобренные к обмену россияне держались в приграничной колонии города Сумы. Большинство из них — бойцы с курского и харьковского направлений. Украинские СМИ утверждали, что для закупки лекарств, еды и гигиены им ежемесячно выделяли сумму, эквивалентную 5000 рублей.